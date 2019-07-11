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Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eşinin kendisini aldattığını düşünen koca dehşet saçtı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eşinin kendisini aldattığını düşünen koca dehşet saçtı. Eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi ormanlık alana götüren F.E., eşi E.E. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.’yi av tüfeğiyle vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinin kendisini aldattığını düşünen fabrika işçisi F.E., eşini takibe aldı. Telefon mesajlarını inceleyen F.E., eşi E.E.’nin U.K. ile olan mesajlarını gördü. Sonrasında U.K. ile buluşma ayarlayan F.E. eşi ve sevgilisini ormanlık alanda av tüfeğiyle vurdu. Eşi E.E. olay yerinde hayatını kaybederken, U.K. ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan U.K.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan, panikle olay yerinden kaçmaya çalışan F.E., olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. F.E., bugün adliyeye çıkarıldı.

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