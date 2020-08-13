Eşinin kendisini aldattığını Google Haritalar’da gördü

Peru’nun Lima şehrinde bir kadın, sevgilisiyle bir bankta otururken Street View’a yakalandı. Kadının belli belirsiz görünen yüzü, kocasının onu tanımasına engel olamadı.

Daily Express’in haberine göre eşinin görüntülerine rastlayan koca, karısını giydiği kıyafetlerden tanıdı. İsmi açıklanmayan kadın, sevgilisiyle birlikte oturduğu bankta görüntülendi. Eşine Street View’da rastlayan koca, görüntülerden sonra karısıyla yüzleşmeye karar verdi. Ne yazık ki bu itiraf ilişkilerinin dağılmasına ve boşanma belgelerinin imzalanmasına yol açtı. Belki de Google Street View olmasaydı ikilinin ilişkisi sonsuza kadar gizli kalacaktı.

Google Earth’te rastlanan en tuhaf şey elbette bu ikili değil. Google Earth’te çokça vakit geçirenlerin görüdüğünü iddia ettiği gizemli gemi enkazları, tuhaf şekiller çok da yabancısı olunmayan iddialar.

Yalnızca bu ay bir Google Earth kullanıcısı 120 metre uzunluğunda gizemli bir buz gemisi gördüğünü iddia ederek, komplo teoricisilerinin hayal gücünü harekete geçirmişti. MrMBB33 adlı YouTube kullanıcısı Yeni Zelanda’nın güneyinde bir buz gemisi saklandığını iddia etti.