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Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini yaralayan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün saat 14.30’da Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.30’da Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Y. otomobili ile seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan A.Y. (51) elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Şahsın tüfeğinden çıkan kurşunlardan birisi Bülent Y.’ye isabet etti. Yaralanan Bülent Y. hızla otomobilini sürerek olay yerinden kaçtı. Yaralı halde otomobilini süren Bülent Y., olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi Başiskele Semt Polikliniğine giderek yardım istedi. Poliklinikte Bülent Y.’ye ilk müdahalesi yapan sağlık ekipleri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulaması’na kaldırıldı. Saldırının gerçekleştirildiği yere giden polis ekipleri ise çok sayıda saçmanın isabet ettiği araçta ve olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olay yerine yaptıkları incelemelerde 8 adet boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise aracı ile Başiskele Polis Merkezi Amirliğine giderek tüfekle birlikte teslim oldu.

Bülent Y., ifadesinde damadının dayısı olduğunu söylediği A.Y.’nin eşi N.Y. ile arasında ilişki olduğunu öğrendiği için Manisa’dan Kocaeli’ye geldiğini iddia etti. İlişkiyi öğrendikten sonra olay günü eşini yaraladığını anlatan A.Y.’nin Manisa’dan Kocaeli’ye gelip Bülent Y.’nin aracına defalarca ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesini ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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