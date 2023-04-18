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Eşinin kendisini aldattığını ve çocuğu olduğunu öğrendi! Çılgına dönen eşten korkunç plan

18.04.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 2 çocuk annesi kadın, kocasının kendisini aldattığını öğrenince çılgına döndü. Durumu kabullenemeyen kadın, Özbek sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asit attı. Kadın ve çocuğu ağır yaralanırken olay sonrası kaçan saldırgan eş ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kadın, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

Eşinin kendisini aldattığını ve çocuğu olduğunu öğrendi! Çılgına dönen eşten korkunç plan

Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren G.Y. (40) ile K.Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen K.Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp bebeğinin ondan da olduğunu öğrenince çılgına döndü. Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen K.Y., yanına asit alarak harekete geçti. Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.’ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı.

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"HAZMEDEMEDİM"

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli kadın K.Y.’yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı. Burada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

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TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan; hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Denizli Aldatma asit

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