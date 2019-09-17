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Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşüp, aracın altında kalarak hayatını kaybeden Huriye Fidan (63), toprağa verildi.

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşüp, aracın altında kalarak hayatını kaybeden Huriye Fidan (63), toprağa verildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Eşi Huriye ile birlikte odun toplamak için ormana gitmek üzere yola çıkan Osman Fidan yönetimindeki traktör, rampadan aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Bu sırada Fidan'ın yanında oturan eşi Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip düştü. Traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçti. Osman Fidan ise traktörden savruldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Huriye Fidan, bugün İnegöl Boşnak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, eşi Osman Fidan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın toprağa verildi

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