Eşinin öldüğünü öğrenince ’yaptıklarının cezasını çekiyor’ dedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşayan Remzi Polat (82) dün gece vefat etti. Bakımını yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan komşusu Erdem Belen, Polat’ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerinde eşinden “Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” cevabını aldı.

Eski eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden 20 sene önce Manavgat’a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulunca işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat (82), dün gece 6 metrekarelik bir barakada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Remzi Polat’ın bakımını yapan Erdem Belen, “Dün gece kendisine süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, Remzi amcaya bak dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de buraya geldim” dedi.

"5 kız kardeşi bana başsağlığı dilediler"

Polat’ın uzun süredir Manavgat’ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Belen, Polat’ı haftada 2-3 defa hastanenin acil servisine götürdüğünü ifade ederek, "5 tane kız kardeşi var. Hep aradık ama kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana ‘başın sağ olsun’ dediler" diye konuştu.