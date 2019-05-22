HABER

Eşinin öldürdüğü avukat Müzeyyen'i andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:13 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı.

Kayapınar ilçesinde, 19 Mayıs Pazar günü, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla silahla vurulduğu yerde anıldı. İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kadın kolları üyelerinin katımıyla yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Müzeyyen Kaya, Müzeyyen Boylu'nun daha önce partilerinin il yönetiminde aktif görev aldığını belirterek, "Avukat Müzeyyen Boylu'nun 2 çocuğunun gözleri önünde katledilişini, AK Parti teşkilatları olarak bir kez daha lanetliyoruz. Sevenlerine, ailesine, bütün yol arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunurken, Müzeyyen Boylu davasında adaletin yerini bulması, katili, Mesut Issı'nın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. AK Parti teşkilatlarımızda icraatlarıyla bizleri hepimizi onurlandıran rahmetli Müzeyyen Boylu, aynı zamanda bir hak savunucusuydu. Avukatlık mesleğinin yanı sıra kadın hakları savunuculuğu konusunda birçok sivil toplum kuruluşunda etkili çalışmalar yapan arkadaşımızı her zaman saygıyla minnetle ve rahmetle anacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Müzeyyen Boylu'nun öldürüldüğü yere karanfil bırakılıp, dua edildi.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Uber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındıUber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındı
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.