Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan Gür (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Gür (49), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta dün meydana gelen olayda, emekli Hasan Gür, pompalı tüfek alıp, ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür'ün bakkal dükkanına gitti.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan Gür, bu sırada pompalı tüfek ile Ayşe Gür'ü göğsünden vurdu. Ardından da tüfeği çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Ayşe Gür, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Gür'ün bugün hastane morgundan alınan cenazesi, Alata Asri Mezarlığı'na getirildi. Gür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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