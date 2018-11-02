Eşinin öldürdüğü Emine, toprağa verildi

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de alışveriş merkezinin teras katında eşi Levent Akgül (33) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen iki çocuk annesi Emine Akgül (25), Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.

Olay, iki gün önce Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. İddiaya göre, evden uzaklaştırma kararı bulunan tekstil işçisi Levent Akgül, konuşmak için buluştuğu 5 yıllık evli olduğu Emine Akgül'ü tabanca ile vurarak öldürdü. Levent Akgül, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otopsisi tamamlanan Emine Akgül'ün cenazesi Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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