Eşinin öldürdüğü Hanife, hastaneye götürülürken kızını istemiş

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- KONYA'da barda çalınan eşi Hanife Babayiğit'i (24) tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mesut Babayiğit'in (36) 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Aralarındaki tartışma sonucu intihara kalkıştığını ve bu sırada eşini yanlışlıkla vurduğunu ileri süren Babayiğit, savunmasında, ''Kendimi öldüreyim de sen de kurtul, dedim. 'Bana yapma' diyerek tüfeğe uzandığı sırada silah ateş aldı. Eşimi hastaneye götürürken bana, 'Kazayla oldu deriz, korkma bir şey olmaz' dedi. Olay zamanı 1 yaşında olan kızımızı alıp gelmemi söyledi'' dedi.

Olay, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı ve önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile olaydan bir yıl önce evlendi. Evliliklerinde bir kız çocukları dünyaya gelen çift arasında iddiaya göre, ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, çocuğuna bakabilmek için 2017 yılının eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

BENİ EŞİM VURDU

Hanife Babayiğit, olay günü saat 05.30 sıralarında iş çıkışında, çocuğunu görmek için taksiyle Mesut Babayiğit'in yanına geldi. Taksiyle bir süre dolaştıktan sonra Mesut Babayiğit, eşiyle birlikte taksiyle araziye gitti. Çift arasında yakınlaşma olduktan sonra Hanife Babayiğit, eşine, "Barda çalışmama karışmayacaksın" dedi. Mesut Babayiğit, bunun üzerine eşinin yanına gelirken spor çantasının içerisine sakladığı tüfeği alıp Hanife Babayiğit'e ateş etti. Mesut Babayiğit, kanlar içerisinde kalan eşini Beyhekim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi. Babayiğit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mesut Babayiğit, öldürülen Hanife Babayiğit'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Mesut Babayiğit, duruşmadaki savunmasında eşini yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Babayiğit, ifadesinde, ''Olay günü eşim beni 05.30 sıralarında taksiyle aldı. Taksiyle biraz dolaştıktan sonra tenha bir yere gittik. Eşimle aramızla yakınlaşma oldu. Bana daha önce bir müşterisiyle öpüşürken ki fotoğraflarını atmıştı. Ona, 'Beni seviyorsan neden bana bu işkenceyi yapıyorsun?' dedim. O da bana, 'Eğer ben benden gidersen bunların videosunu çekip sana gönderirim' dedi" diye konuştu.

'KIZIMI ALIP GEL' DEMİŞ

Konuşması sırasında çıkan tartışmanın ardından arka koltuktaki spor çantanın içindeki tüfeği çıkarıp kendi boğazına dayadığını söyleyen Babayiğit, "Daha önce de iki kez intihar girişiminde bulundum. Eşime, '3 yıldır seni sırtımda taşıyorum, senin her isteğini yaptım, kendimi öldüreyim de benden kurtul' dedim. Hanife o sırada arabada oturuyordu. Bana 'Yapma' diyerek, silaha uzandığı sırada tüfek birden ateş aldı. Sonra arabayla hastaneye gittik. Hanife yolda bana, 'Kaza oldu deriz, korkma bir şey olmaz' dedi. Kızımızı alıp gelmemi söyledi. Ben de Hanife'yi acil müdahale odasına bırakıp hastaneden ayrıldım. Kızımı alıp kardeşime bıraktım. ''dedi.

'ÜFEK ÇANTADAYMIŞ

Cumhuriyet Savcısının, tüfeği yanına niye aldınsorusu üzerine Babayiğit, ''Tüfek spor çantasındaydı. Ben çocuklarımı görmek için eski eşimin evine gittim. Oraya giderken de çantayı yanımda getirmiştim. Hanife sabahleyin beni arayınca birlikte yaşadığımız eve gideriz diye düşünüp çantayı da yanıma almıştım" dedi.

'KIZIMI O ÇALIŞTIRIYORDU'

Duruşmada müşteki olarak dinlenen anne Seher Babayiğit ise, kızını barda damadı tarafından çalıştırdığını ileri sürdü. Anne Babayiğit, "Mesut'un verdiği ifadelere katılmıyorum. Ondan şikayetçiyim. Benim kızımı kaç kez dövdü. Ankara ve Konya'dayken benim yanımda da kızımı tekme tokat dövdü. Kızımı onun elinden ben aldım. Kızımı hayatı dayaktan ibaretti. Bana, 'anne ben bunu istemiyorum' derdi. 'Kızım sen bilirsin' dedim. Benim kızım barda bunun isteği üzerine çalıştı. Mesut, kızımdan 'Annen kredi çeksin' demiş. Ben de bunun üzerine 35 bin lira kredi çektim. Ancak Mesut bu parayı ödemedi. Bana, 'Bu parayı ödemeyeceğim, İstanbul'daki evi de satıp seni sıfıra düşüreceğim' dedi. Mesut kızımın parasını yedi. Ölmeden önce kızım beni evine çağırdı. Kızımı eroin kullanırken gördüm, Mesut temin ediyordu. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Hanife Babayiğit'in ailesinin ve aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Onat ise, böyle bir olayda haksız tahrikten söz etmenin mümkün olmadığını söyledi. Onat, " 2018 yılında 440 kadın çeşitli sebeplerle öldürüldü. Bunlardan biri de Hanife Babayiğit'tir. Mesut Babayiğit eşini iyi bir anne, iyi bir eş olmamakla itham ediyor. Bu doğru değildir. Hanife Babayiğit, çocuğu ve ailesi için orada çalışmaktaydı. Sanığın bu ifadeleri asılsızdır. Biz bir olayda haksız tahrik olduğunu düşünmüyoruz. Sanığa takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz. Bu olay tasarlayarak meydana gelmiştir" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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