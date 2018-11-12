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Eşinin öldürdüğü kadın ile anne ve babası toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Akpınar'ın (27) av tüfeği ile öldürdüğü eşi Sibel Akpınar (24) ile babası Ali Çiftçi (58) ve annesi Pakize Çiftçi (56) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşinin öldürdüğü kadın ile anne ve babası toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Akpınar'ın (27) av tüfeği ile öldürdüğü eşi Sibel Akpınar (24) ile babası Ali Çiftçi (58) ve annesi Pakize Çiftçi (56) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hastane morgunda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ve annesi Pakize Çiftçi'nin cenazeleri öldürüldükleri Oruç Reis Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Cenazelerin gelmesiyle yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
3 kişinin cenazesi daha sonra evin yanındaki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze namazlarının sırasıyla kılınmasının ardından Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ve annesi Pakize Çiftçi, Avşar Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Eşinin öldürdüğü kadın ile anne ve babası toprağa verildiEşinin öldürdüğü kadın ile anne ve babası toprağa verildi

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