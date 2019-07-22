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Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL Beylikdüzü'nde aynı tabancayla intihar eden eşi Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Özlem Ergül (31) ve babası Adıgüzel Altun (61), memleketleri Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- İSTANBUL Beylikdüzü'nde aynı tabancayla intihar eden eşi Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Özlem Ergül (31) ve babası Adıgüzel Altun (61), memleketleri Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay, önceki gün Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5'inci katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Ardından intihar etti. Silah sesleri üzerine site sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Özlem Ergül ile babası Adıgüzel Altun'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün Çanakkale'ye getirildi. Baba kız, bugün Çanakkale'deki Esenler Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar, Ali Sürücü, İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez ilçe Başkanı Ali Uyanık ile hem eşini hem kızını kaybeden Yeter Altun ve yakınları katıldı. Ali Ekber Ergül ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

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