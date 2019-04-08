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Eşinin ölüm haberine "kalbi dayanmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 57 yıllık eşinin ölüm haberini alan yaşlı kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Çiftin cenazesi, toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, eşinin ölüm haberini alan yaşlı kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kocaali köyünde yaşayan, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi altında tutulan Ali Karadağ (74), hayatını kaybetti.

Karadağ'ın ölüm haberini alan 57 yıllık eşi Hacı Kadın Karadağ (75), daha sonra fenalaştı. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadının kalp krizine bağlı olarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazesi, ikindi namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Ereğli Zonguldak

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