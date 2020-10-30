HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen kadın gözyaşlarına boğuldu

Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen kadın gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullandığı kamyonetle 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullandığı kamyonetle 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kimsenin görmediği kaza, sabah yürüyüşü yapan bir vatandaşın dere yatağındaki aracı görmesiyle ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Gedelma mevki’indeki yayla evinden ayrılıp ilçe merkezine gitmek üzere 07 K 9636 plakalı kamyonetiyle yola çıkan tüccar Harunu Reşit Taşdeniz, Kesme Boğazı mevki’indeki yayla yolunda giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp dere yatağına düştü. Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu. Başından ağır yaralandığı tespit edilen Harunu Reşit Taşdeniz cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vinçle çıkarılarak ayrıntılı inceleme için Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Harunu Reşit Taşdeniz’in eşi Filiz Taşdeniz, babası Şaban Taşdeniz gözyaşlarına boğuldu. Dere yatağında düşen kamyonet ise yol kapatılarak çıkartıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Dünyanın en uzun insanı Sultan, koronaya yakalandıDünyanın en uzun insanı Sultan, koronaya yakalandı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Karabük için alarm zilleri çalıyor! Korkutan açıklama: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, koronavirüse yakalandı
Dünyanın en uzun insanı Sultan, koronaya yakalandı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'ten sevindiren haber
Mesut Yılmaz'ın vefat haberi onları yasa boğdu
Mesut Yılmaz'ın vefat haberi onları yasa boğdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.