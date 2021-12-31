HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşinin ölüm yıl dönümünde kahreden kaza! Mezarlıktan dönerken...

Eşinin ölüm yıl dönümünde kahreden kaza! Mezarlıktan dönerken...

31.12.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde, tüm ilçeyi üzen bir trafik kazası meydana geldi. Yaya olan 62 yaşındaki Ahmet Özgezici, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Özgezici’nin vefatıyla ilgili kahreden detay da ortaya çıktı. Özgezici’nin eşinin ölüm yıl dönümü için gittiği mezarlıktan dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eşinin ölüm yıl dönümünde kahreden kaza! Mezarlıktan dönerken...

Edinilen bilgiye göre; Söke’den Aydın istikametine gitmekte olan Murat K. kontrolündeki yolcu otobüsü novada kavşağını geçtikten sonra duraktan yolcu almak için geri manevra yaptığı sırada minibüsün arka kısmında bulunan yaya Ahmet Özgezici’ye (62) çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet Özgezici’yi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Ahmet Özgezici doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Özgezici’nin cenazesi adli tıpa sevk edillirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza üstüne kaza! Kırıkkale'de yolu temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralıKaza üstüne kaza! Kırıkkale'de yolu temizleyen işçilere otomobil çarptı: 2 yaralı

EŞİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE MEZARLIKTAN DÖNÜYORDU

Söke’nin Yenicami Mahallesi’nde "Yıldız Ahmet" lakabıyla tanınan ve kahvecilik yapan Ahmet Özgezici’nin iki yıl önce bugün kaybettiği eşinin kabrine ziyarete gittiği, kazanın da bu sırada olduğu öğrenildi. Acı tesadüf ve yaşanan talihsiz kaza Söke’de büyük üzüntü oluşturdu. (İHA)

Zonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yediZonguldak'ta yaşandı: Kazada yaralandı, 4 bin lira ceza yedi

thumbs_b_c_05a974d9d6f20ccfc17b3cb43b06db2c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Korkunç detay: 3 saat sopayla döverek...Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Korkunç detay: 3 saat sopayla döverek...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.