Eşinin ölümüne neden olan sanığa yine 4 yıl 7 ay hapis

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, tabancayı kontrol ederken, terasta tavuk temizleyen eşi Didare Özel'i (64) başından vurup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Celal Özel (80) hakkında verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda sanık yine aynı cezaya çarptırıldı.

Bornava ilçesi Çamdibi 5351 Sokak'ta 2013 yılında meydana gelen olayda, emekli Celal Özel, 50 yıllık ruhsatsız tabancayı kontrol için evinin terasına çıktı. Özel, kontrol ederken tetiğe dokununca silah ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, terasta tavuk temizleyen eşi Didare Özel'in başına isabet etti. Didare Özel, kaldırıldığı hastanede öldü. Suç aleti tabanca ile polis merkezine giderek teslim olan Celal Özel, eşini tabancayı kontrol ederken yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Özel hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, Özel'in 'kasten öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Sanık bu suçtan 3 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ, KARAR BOZULDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olmadıkları ve verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek kararı temyiz etti. Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, bakanlığın itirazını haklı bularak kararı bozdu. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya tutuklu sanık Celal Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, bozma kararını okuduktan sonra bakanlığın davaya müdahil olma talebini kabul etti.

Duruşmada daha önceki savunmalarını tekrar eden sanık Özel, "Olay günü 50 yıllık tabancayı kasada görünce temizlemek istedim. Eşim de terasta pazardan aldığı tavuğun tüylerini yoluyordu. Bu sırada tabanca patladı. Eşimi vurmam için bir neden yok. Yaşlılığımızı huzur içinde geçiriyorduk. Onu çok seviyordum, neden öldüreyim ki? Olay tamamen kaza" dedi.

Bakanlık avukatı Müjgan Bilgen Özen ise, sanığın aldığı cezanın işlediği suça oranla yeterli olmadığını belirterek, olayın sonucunda bir kadının hayatını kaybetmesine verilen 4 yıl 7 aylık cezanın toplum vicdanını yaraladığını söyledi. Özen, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı ise esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, 'kasten öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özel'i dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu eşinin ölümüne neden olmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, eylemi bilinçli taksirle işlemesinden dolayı cezasının 3 yıl 4 aya çıkarılmasına karar verdi. Özel, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi.

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