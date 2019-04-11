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Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

MUĞLA Köyceğiz'de Erol Canlı'ya (33) çarparak ölümüne neden olan sürücü yaklaşık 4 ay sonra serbest kalırken, İzmit'te yaşayan boşandıktan sonra birlikte oturduğu eşi Aysel Gelebek, karara tepki göstererek, devam eden mahkemede sürücünün tutuklanmasını umut ettiğini söyledi.

Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - MUĞLA Köyceğiz'de Erol Canlı'ya (33) çarparak ölümüne neden olan sürücü yaklaşık 4 ay sonra serbest kalırken, İzmit'te yaşayan boşandıktan sonra birlikte oturduğu eşi Aysel Gelebek, karara tepki göstererek, devam eden mahkemede sürücünün tutuklanmasını umut ettiğini söyledi.
Muğla Köyceğiz Sarayyanı Mahallesi mevkiinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Erol Canlı'ya çarpıp ölümüne neden olarak kaçan Nahit K. (54), Menteşe ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. 8 Nisan günü Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Nahit K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 çocuk annesi Aysel Gelebek, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşinin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalması üzerine karara itiraz edeceğini söyledi.
Olayın ardından psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini anlatan Gelebek, "Günlerce evde kalamadım. Çok kötü bir psikolojideydim. Çocuklarıma durumu açıklayamıyorum. Sürekli soruyorlar. Sonra kaymakamlığa gittim. 'Bana yardımcı olun, ben buradan gideyim' dedim. Bir de kazanın olduğu yoldan başka bir yol yok. Sürekli oradan geçmek zorundaydım. Kaymakamlığın desteğiyle İzmit'e tekrar taşındım. Avukat araştırıp, buldum. İlk mahkemede şahitler dinlendi. Şoförün yanında bir şahıs varmış, olaya şahit olan. İlk ifadesinde, 'Bir tık sesi geldi' dedi. Tık sesi duymuş. Otopsi raporunda vücudunda yüzlerce kırık var. Sadece bir tık sesi olamaz. 'Ben 112'yi aramak istedim ama şoför beni engelledi' diyor. Belki o an 112'yi arasaydı kurtulurdu. Tehdit etmiş şoför, 'Bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin' diye. Oradan basıp gitmişler. 15 saat boyunca cesedi yol kenarında kalmış. Belki de yaşayacaktı, alıp götürselerdi. İnsanlar hayvanlara çarpınca alıp götürüyorlar. Bir insan yol kenarında ölüme terk edilir mi? Benim aklım almıyor" diye konuştu.
8 Nisan'da görülen davanın ikinci duruşmasından da bahseden Aysel Gelebek, "İkinci mahkeme geçtiğimiz Pazartesi günüydü. Şahıs serbest bırakıldı. Dava 26 Haziran'a ertelendi. 54 yaşında 3 çocuk babası bir adam evlatlarına kavuştu. Evinde eminim şu an bir bayram sevinci var. Ben daha durumu açıklayamadım çocuklarıma. Ben kimsesizim. Rabbimden tek isteğim adalet yerini bulsun. Hayalleri vardı. Çocuklarını okutacaktı. Kızını evlendirecekti" dedi.
26 Haziran'da görülecek üçüncü duruşmada sürücünün tekrar tutuklanmasını istediğini söyleyen Gelebek, "Yüce mahkemeye inanıyorum. Ne olursa olsun hala inanmak istiyorum. Tekrardan itiraz yolları açık tabii ki ama 26 Haziran'a ertelendi. 26 Haziran'da üçüncü mahkeme olacak. O zamana kadar serbest ama inanıyorum ki, inşallah o gün tekrar içeri alınmasını istiyorum. Tekrar, en azından adalet yerini bulsun. Benim 3 evladımın boynu bükük kaldı" diye konuştu.
Gelebek hayatını kaybeden eski eşi Erol Canlı ile boşanma süreçlerini de şöyle anlattı:
"Biz 2015'te boşandık. Maddi açıdan sıkıntılarımız vardı. Aile baskısı da vardı. Biz kaçarak evlendik. Benim 17 yaşımı bitirmeme 40 gün vardı. Erol'a kaçtım. Bundan dolayı ailelerimiz hiçbir zaman tanışmadı. Biz 10, 5 yıl evli kaldık ama ailelerimiz tanışmadı. Anlaşamadılar, hiçbir şekilde de tanışmak istemediler. Maddi imkansızlıklardan dolayı, onun biraz daha toparlanması daha iyi olacağı için 2015 yılında boşandık. Ama gerek çevre, gerek de çocuklar için hiçbir şekilde ayrı yaşayamadık. Tekrardan devam ettik. Yeniden devam edelim, maddi olarak tekrar toparlanalım dedik. İyi ki ben onu hep affetmişim, hep yanında olmuşum. Ne olursa olsun hiç bırakmamışım"
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Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyorEşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyorEşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyorEşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor

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