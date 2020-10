Eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilmişti! Olay gününü böyle anlattı

'HİÇ KONUŞMADAN, DURMADAN DÖVÜYORDU'

Özgürlüğüne kavuşan Venera Karakuş, yaşadıklarını anlattı. Eşi Mehmet Karakuş ile 2 senedir ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını ifade eden Venera Karakuş, olay gününü şöyle anlattı:

"Son zamanlara korkarak eve giriyordum. Ben boşanmak istediğim için sürekli tehdit ediyordu. Olay günü işten kendi evime geldim. Kapıyı açtım, içeri girdim ve banyoda duruyordu. Elinde bıçak tutuyordu. Gözlerinde gördüm, bana korkunç bakıyordu. Kapıya doğru koşmaya başladım ama bana vurdu ve düştüm. Hiç konuşmadan ama durmadan beni dövüyordu. Olay en fazla 10 dakika sürdü. Sonra bir an durdu. Eli kesilmişti. Çünkü bıçağı keskin tarafından tutuyordu ve beni öyle dövüyordu. O kadar sinirliydi ki onun için belki de fark etmedi elinin kesildiğini. Çünkü bir an durakladı ve eline baktı. Bana elini gösterdi. 'Bak ne oldu' dedi. Bıçak elinde miydi o an bilmiyorum. O kadar kötü dövdü ki beni gözlerim şişmişti, ona bakmıyordum. Sadece yalvarıyordum. Lütfen yapma, şimdi kapıyı açıp çıkalım şikayetçi olmayacağım diyordum. O da diz çökmüş bana bakıyordu. Sadece bana 'çocuklara iyi bak' dedi ve derin bir nefes alıp bir anda düştü. O an ona kötü bir şey olacağını düşünmedim, hemen kapıyı açtım. Komşular karşıladı beni. Ambulansı çağırdılar ama geç geldiği için beni arkadaşım arabasıyla hastaneye götürdü. Hastanede öldüğünü öğrendim. Şok geçirdim. Çünkü bir insan gelip bana zarar veriyorsa kendi nasıl ölüyor?"