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Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ'ı (74) kaybettiğini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da, kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Alaplı'ya bağlı Kocaali köyünde yaşayan Ali Karadağ, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı. Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ da evde fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.

55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

'BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ'

Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy camisinden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ'ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi. (DHA)

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Zonguldak eş ölüm

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