Eşinin ölümünün verdiği acıyı sanatla dindirdi

Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı hüznü tanıştığı meslek ve sanat kursunda yaptığı ahşap oymacılığıyla dindirdi.

Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent’in eşinin hayatını kaybetmesi sonrasında yaşadığı hüzne sanata yönelmesi çare oldu. Eşini kaybettikten sonra büyük ölçüde üzüntü yaşayan Taşkent, yaşadığı bunalımdan kurtulmak isterken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sanat ve mesleki eğitimlerin verildiği kursa tanıştı. Gittiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında daha önceden merak duyduğu ahşap oymacılığına yönelen Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı, yaptığı eserlerle dindiriyor.

Aldığı eğitimle çeşitli eserler ortaya çıkaran Taşkent, evindeki televizyon sehpası, konsol, ecza dolabı, abajur, ayna ve diğer gibi birçok eşyayı kendisi tasarladı. Eserlerini ortaya çıkarırken yakma, kesme, oyma ve naht sanatını da kullandığını dile getiren Taşkent, bazı modellere de hattatlar yardımıyla yazılar yazdığını kaydetti. Hayatın yaşattığı zorlukları sanatla yendiğini kaydeden Taşkent’e kurs yönetimi tarafından ise ’En Sanatkar’ unvanı verildi.