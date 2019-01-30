HABER

Eşinin ölümünün verdiği acıyı sanatla dindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı hüznü tanıştığı meslek ve sanat kursunda yaptığı ahşap oymacılığıyla dindirdi.Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent’in eşinin hayatını kaybetmesi sonrasında yaşadığı hüzne sanata yönelmesi çare oldu.

Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı hüznü tanıştığı meslek ve sanat kursunda yaptığı ahşap oymacılığıyla dindirdi.
Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Eta Taşkent’in eşinin hayatını kaybetmesi sonrasında yaşadığı hüzne sanata yönelmesi çare oldu. Eşini kaybettikten sonra büyük ölçüde üzüntü yaşayan Taşkent, yaşadığı bunalımdan kurtulmak isterken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sanat ve mesleki eğitimlerin verildiği kursa tanıştı. Gittiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında daha önceden merak duyduğu ahşap oymacılığına yönelen Taşkent, eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı, yaptığı eserlerle dindiriyor.
Aldığı eğitimle çeşitli eserler ortaya çıkaran Taşkent, evindeki televizyon sehpası, konsol, ecza dolabı, abajur, ayna ve diğer gibi birçok eşyayı kendisi tasarladı. Eserlerini ortaya çıkarırken yakma, kesme, oyma ve naht sanatını da kullandığını dile getiren Taşkent, bazı modellere de hattatlar yardımıyla yazılar yazdığını kaydetti. Hayatın yaşattığı zorlukları sanatla yendiğini kaydeden Taşkent’e kurs yönetimi tarafından ise ’En Sanatkar’ unvanı verildi.

“Doktorum oldu ve acıma ilaç gibi geldi “
Eşinin ölümünden sonra tanıştığı sanat sayesinde tekrar yüzünün güldüğünü kaydeden Taşkent, “Kendimi çok kötü hissediyordum. Bu dönemde KO-MEK ile tanıştım. Bu andan itibaren KOMEK, doktorum oldu ve acıma ilaç gibi geldi. Gerçekten bu kurslar bugün tedavi olmamda çok etken oldu. Belki hayatımın çok kara geçmesini engelleyen, bugünkü hayatıma dönüşüme vesile olan bu kurslardır” şeklinde konuştu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta seçim çalışmaları sürdürdüEkrem İmamoğlu Esenyurt'ta seçim çalışmaları sürdürdü
Mevlüt Uysal, sokağı temizleyen vatandaşla dertleştiMevlüt Uysal, sokağı temizleyen vatandaşla dertleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.