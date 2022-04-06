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Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yüzü güldü

06.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ve kendisini eve kapatan Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yüzü güldü

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda 27 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de bu zorlu süreci evinde ailesiyle geçirdi.

HAFTALAR SONRA GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin cinayetinde adı geçen isimlerle ilgili paylaşımlar yapan Ece Erken, zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı. Her fırsatta yaşadığı acıyı dile getiren Erken, dün oğlunu dişçiye götürdü. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı.
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VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Ece Erken, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım" dedi.

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Ece Erken
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