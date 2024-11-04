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  4. Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Elif Karlı itiraf etti: İnancımı kaybettim, dua etmeyi bıraktım

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Elif Karlı itiraf etti: İnancımı kaybettim, dua etmeyi bıraktım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 12:06
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Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etmişti. Acı haberle sarsılan Karlı yıllar sonra bu süreçte inancını kaybettiğini itiraf etti.

Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! Elif Karlı itiraf etti: İnancımı kaybettim, dua etmeyi bıraktım

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı 2023 yılının ocak ayında hayatını kaybetti. Karlı, eşinin rahatsızlıklarından dolayı ev hapsini talep ettiklerini ve sonucu beklerken acı haberi aldıklarını söylemişti.

Ölüm haberini sabaha karşı telefonda aldığını söyleyen Karlı büyük bir yıkım yaşamıştı.

Pınar Kerimoğlu’na konuk olan Elif Karlı açıklamalarıyla gündeme geldi. Karlı, eşini kaybettikten sonra inancının sarsıldığını ve dua etmeyi bıraktığını söyledi.

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Karlı, “Eşimi kaybetmeden önce çok inançlı bir insandım, sürekli dua ederdim. Ama eşimi kaybettikten sonra inancımı kaybettim, dua edemedim. Şimdi elbette toparlandım, Allah’a olan inancım zaten her zaman vardı ama dua etmeye tekrar başladım. Bir gün bir takipçimden gelen mesaj beni kendime getirdi ve Cengiz için tekrar dua etmeye başladım” ifadelerini kullandı.

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"ÖLÜMÜNDEN SONRA İŞARET İSTEDİ VE..."

Elif Karlı, eşinin cenaze töreni sonrasında yaşadığı etkileyici bir anıyı da paylaştı. “Cenazeden sonra eve geldik. Dua okunmadan önce lavaboya gittim ve hıçkırarak ağladım. O sırada dua ettim; ‘Ne olur bana bir işaret ver, iyi olduğunu bileyim, ağlamayı bırakacağım,’ dedim. Ellerimi yıkayıp havluya uzandığımda musluğun başlığında bir kalp işareti gördüm. Daha sesli ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Arkadaşlarım geldiğinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca o kalbe baktım, ama o süreci hiç hatırlamıyorum. Sanki başka bir boyuta geçmiş gibiydim o sırada Cengiz benimle beraberdi,” diyerek yaşadığı duygusal anları anlattı.

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Elif Karlı
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