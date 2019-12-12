Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN 'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli M.K. de, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi, Ataköy Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'ya ait 55 EY 546 plakalı otomobili satmak isteyen M.K., eşinin itirazı üzerine yakacağını söylediği otomobili kaçırdı. Otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden H.K., '155 Polis İmdat' hattını arayarak 'Eşim arabamı kaçırıp, yakacak. Lütfen engel olun' dedi. İhbar üzerine polis ekiplerince takibe alınan plakanın, Ataköy Mahallesi'nde seyir halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu en yakın jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin arayışı sürerken, M.K., kaçırdığı eşine ait otomobili, yol kenarında benzin döküp ateşe verdi.

EŞİNE VİDEO GÖNDERMİŞ

Aracı ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. M.K. olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. M.K., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

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