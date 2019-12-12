HABER

Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

SAMSUN 'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi.

Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN 'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli M.K. de, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi, Ataköy Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'ya ait 55 EY 546 plakalı otomobili satmak isteyen M.K., eşinin itirazı üzerine yakacağını söylediği otomobili kaçırdı. Otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden H.K., '155 Polis İmdat' hattını arayarak 'Eşim arabamı kaçırıp, yakacak. Lütfen engel olun' dedi. İhbar üzerine polis ekiplerince takibe alınan plakanın, Ataköy Mahallesi'nde seyir halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu en yakın jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin arayışı sürerken, M.K., kaçırdığı eşine ait otomobili, yol kenarında benzin döküp ateşe verdi.
EŞİNE VİDEO GÖNDERMİŞ
Aracı ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. M.K. olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. M.K., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltıTekirdağ'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
Samsun silah kaçakçılığından 2 tutuklama, 3 adli kontrolSamsun silah kaçakçılığından 2 tutuklama, 3 adli kontrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.