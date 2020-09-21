Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti

Antalya’da 2 çocuk annesi genç kadın, konuşmak için gittiği boşanma aşamasındaki eşinin evinin kapısında uğradığı pompalı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Sağ bacağını kaybeden ve silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden dönen kadın, 9 aydır ceza evinde olan eşinin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi aşçı Arzu Y., 11 yıl önce ailesinin tavsiyesiyle boya ustası H.Y. ile evlendi. 5 yıl önce ikili arasında tartışmalar başladı. Eşinin, ‘il dışına işe gidiyorum’ diyerek kendisini aldattığını ve uyuşturucu madde de kullandığını iddia eden Arzu Y., 3 yıl önce boşanmaya karar verdi. 3 duruşma görülmesine rağmen Arzu Y., eşinin duruşmalara gelmemesi ve boşanmak istememesi nedeniyle boşanamadı. Bu süreçte iddiaya göre eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın, çocuklarının psikolojisinin bozulması nedeniyle 2019 yılının Kasım ayında eşinin yaşadığı müstakil eve gitti. Kapıyı açan H.Y., "Ne işin var burada" diyerek Arzu Y.’nin bacağına pompalı tüfekle ateş etti. İddiaya göre silahın tutukluk yapması nedeniyle H.Y., ikinci mermiyi sıkamadı. İçeri gidip tutukluğu gideren H.Y., tekrar geri gelip kalabalığın üzerine bir el daha ateş etti. 15 gün hastanede tedavisine devam edilen Arzu Y.’nin sağ bacağı kesildi. H.Y. ise polis merkezine gidip teslim oldu. Sağ bacağı olmadan koltuk değneği ile yürüyebilen, duruşma sürecinin devam ettiğini belirterek, “Hayati tehlikem devam ediyor, şahıs en ağır cezayı alsın” dedi.

"’Öldürürüm’ demişti"

29 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Y., ailesinin önerisiyle 16 yaşında evlendiğini hatırlattı. Bu evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuğu olduğunu dile getiren Arzu Y., “5 sene önce evliliğimde sorunlar yaşamaya başladım. Uyuşturucu madde içtiğini, ardından da aldatıldığımı öğrendim. ‘İl dışına işe gidiyorum’ deyip halbuki başka kadınlarla buluşuyormuş. Ev falan tutmuş. Hepsi üst üste gelince ayrılma kararını aldım. Ama bana bu kişi boşanma davasını açmadan önce, ’gidip o boşanma davasını açacak olursan seni o mahkemenin önünde öldürürüm’ demişti. Gereken yerlere şikayette bulundum” dedi. "Tehdit ediyordu"

Boşanma davalarının hiçbirine şahsın gelmediğini dile getiren Arzu Y., "Boşanmayacağını söylüyordu. Sağda solda keyfine bakacağını, benim onun ayaklarına gideceğimi söylüyordu. Ben arayıp sormuyordum o gizli numaralardan gece arıyordu. Evi sattığını duydum telefonla aradım, ‘Evi sattım seni de vuracağım, kökünü kurutacağım’ tehdidinde bulundu. Yine şikayetlerde bulundum. 2 ay uzaklaştırma da aldırdım” ifadelerine yer verdi.