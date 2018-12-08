HABER

Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Topluca(31) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Emine Topluca(25) ve babası Bekir Metin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Topluca(31) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Emine Topluca(25) ve babası Bekir Metin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Saray Mahallesi 686 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Emine Topluca, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yaşındaki oğlunu da yanına alıp, bir villada bahçıvan olarak çalışan babası Bekir Metin'in evine sığındı. Ahmet Topluca ise dün akşam villanın önünde pusu kurarak, işyerinden geldiği servis aracından inen Emine Topluca'ya pompalı tüfekle ateş etti. Ahmet Topluca, silah sesini duyarak koşan ve kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederi Bekir Metin'e de ateş etti. Ardından da aynı silahı çenesine dayayarak ateşledi. Emine Topluca, olay yerinde hayatını kaybederken baba Bekir Metin de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Topluca ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Bekir Metin ve kızı Emine Topluca için bugün Kahramankazan'a bağlı Satıkadın Mahallesi’ndeki Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, 3 çocuk babası Bekir Metin'in vatani görevini Samsun'da er olarak yapan oğlu İbrahim Metin de izin alarak katıldı. İbrahim Metin, annesi ve kardeşleriyle birlikte taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarından sonra Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildiEşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildi

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...
İlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısıİlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısı
Kayseri'de 31 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı (2)Kayseri'de 31 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.