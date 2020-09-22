Eşinin rüyasını gerçekleştirmek için tarlalarını satıp 20 bin dolara fil aldı

Bangladeş’in Lalmonirhat bölgesinde çiftçilik yapan ve maddi durumu iyi olmayan Dulal Chandra Roy, eşi Tulsi Rani’nin son bir yıldır aynı rüyaları görmesine kayıtsız kalamadı. Eşinin rüyasında sürekli hayvan satın aldığını söylemesi üzerine Roy, at, kuğu, koç ve keçi dahil olmak üzere aldığı hayvanları evde beslemeye başladı. Ancak Rani kısa süre sonra gördüğü rüya üzerine eşinden bu kez fil satın almasını istedi. Maddi durumu iyi olmayan Roy ise eşinin rüyasını gerçekleştirmek için sahip olduğu son arazilerini satıp yaklaşık 20 bin dolara fil aldı. Ellerindeki son para ile fil alan çift, şimdi filin bakıcısının maaşı ve beslenme maliyeti konusunda sıkıntıya düştü.

"BU MASRAFLARI NASIL KARŞILAYACAĞIM BİLMİYORUM"

Çiftçi Roy yaptığı açıklamada, “Eşimin gördüğü rüyaları gerçekleştirmek için sadece fil değil, daha önce at, kuğu, koç, keçi gibi çeşitli hayvanlar satın almak zorunda kaldım. Ancak maddi durumumuz buna uygun olmasa da eşimin isteklerini yerine getirdim. Bu nedenle yaşadığımız evin dışındaki son tarlamı da satarak 20 bin dolara bu fili satın aldım” dedi. Roy, “Biz 3 öğün yemek yemeye bile zorlanıyorduk. Şimdi filin beslenme maliyetini ve bakıcısının maaşını karşılamam gerekiyor. Bu masrafları nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Yine de eşime olan sevgimden dolayı onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum” diye konuştu.