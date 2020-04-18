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  4. Eşinin saçını badana fırçasıyla böyle boyadı

Eşinin saçını badana fırçasıyla böyle boyadı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu. Badana fırçasıyla eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle içine kapanan dünyanın birçok ülkesinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Özellikle kuaförlerlerin kapalı olması, insanlara kendi çözümlerini üretmeye teşvik ediyor. İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu.

EŞİNİN SAÇINI BADANA FIRÇASIYLA BOYADI

Evde saç boyası fırçası bulamayan Sendra, badana fırçası kullandı. Evde saç boyama fırçası olmadığı için badana fırçası kullanan Sendra, oldukça zorlandı. O anları kaydeden ailenin çocuğu görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs saç boyası

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