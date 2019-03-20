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Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı.

Adana’da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Ölen adamın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.’nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.’i de yanına alarak Cevdet K.’nin evine gitti.
Gizli aşk yaşadığı kadının kızı ve damadının eve geldiğini gören Cevdet K., arka kapıdan çıkarak kaçmak istedi. Cevdet K., o sırada evin arkasında bekleyen Duran Ü. ile karşılaştı. Duran Ü., yaşlı adamın kafasına taşla vurduktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Cevdet K. çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Duran Ü., eşi Yasemin Ü., kızı Fahriye ile damadı Selman E.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden Duran Ü.’nün “Bana bıçak çekince kendimi korumak için taşla başına vurdum” dediği öğrenildi.
Cevdet K.’yı öldürdüğü iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Duran Ü. tutuklanırken, cinayeti bilip de sakladığı öne sürülen diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest kaldı.

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü
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