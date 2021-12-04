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Eşinin silahını kurcalarken sokak ortasında kendini vurdu

04.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kadın, eşine ait ruhsatlı tabancayla uğraşırken yol ortasında yanlışlıkla kendini omzundan vurdu.

Eşinin silahını kurcalarken sokak ortasında kendini vurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, K.U. (48) eşiyle birlikte yolda yürüdüğü esnada, eşine ait ruhsatlı tabancayı kurcalamaya başladı. Kurcaladığı esnada tabanca bir anda ateş aldı. K.U., tabancanın ateş alması sonucunda omzundan yaralandı.

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Yaralı kadının eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İHA

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Adana
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