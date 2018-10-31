Eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde M.A. ile eşi L.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancayla eşine ateş açtı.

Ağır yaralanan L.A, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan koca, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

