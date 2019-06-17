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Eşinin sokak ortasında tüfekle yaraladığı kadın, o anları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M.'nin (44) sokakta pompalı tüfekle bacaklarından yaraladığı Asiye M.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M.'nin (44) sokakta pompalı tüfekle bacaklarından yaraladığı Asiye M. (41), vurulduğu anları anlattı. Asiye M., "Kız kardeşim ve teyzem ile sokakta yürürken önümüzü kesti. Olaydan önce güzel güzel konuşup ayrılmıştık. Sonra arabayla geldi ayaklarıma kurşun sıktı" dedi.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Abdullah M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AYRILMAK İSTEDİĞİMİ KABULLENEMEDİ'

Hastanede tedavisi sürdürülen Asiye M.'yi, Çorum Kadın Meclisi üyeleri ziyaret etti. Vurulduğu anları anlatan Asiye M., eşinden 20 yıldır şiddet gördüğünü belirterek, "Kendisinden ayrılmak istediğimi kabullenemedi. Kız kardeşim Nurdane M. ve teyzem Şerife Y. ile sokakta yürürken önümüzü kesti. Olaydan az önce de güzel güzel konuşup ayrılmıştık. Sonra arabayla geldi, ayaklarıma kurşun sıkmaya başladı. O sırada teyzem markete sığındı. Kardeşim fenalık geçirdi. Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim kız kardeşimi ve daha pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu. Daha önce de beni tehdit ediyordu, öldüreceğini söylüyordu. En sonunda da yaptı yapacağını. Ben ona 20 yılımı verdim ve eziyet içinde yaşadım. 20 yıldır o değil, yakınlarım bana baktı. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri adına açıklama yapan Eylem Aka Kaya ise "Kadın meclisleri olarak olayın takipçisi olacağız. Bu kişi en ağır cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağımızı, Asiye'nin asla yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

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