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Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı

30.09.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı

Bursa'da sokak ortasında eşi . (60) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülin G.’ye (55) olay yerinde ilk müdahaleyi yapanın, 2010 yılının Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun babası emekli pilot öğretmeni Oktay Aktuğlu olduğu ortaya çıktı. Öte yandan olay anına ait ortaya çıkan yeni görüntülerde, İrfan G.’nin eşini vurduktan sonra aynı tabancayı başına dayayıp tetiğe bastığı ancak silahın tutukluk yaptığı görüldü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen İrfan G., boşanmak istediğini söyleyen eşi Tülin G. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrfan G., belinden çıkardığı tabanca ile Tülin G.’ye art arda ateş etti. 3 mermi isabet eden Tülin G., kanlar içinde yere yığıldı. İrfan G. ise yerdeki eşine ateş etmeye devam etmek istedi. Tabanca tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen 2 genç İrfan G.'ye müdahale etmeye çalıştı. Ancak saldırgan koca kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tülin G., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. İrfan G. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı İrfan G., bu sabah adliyeye sevk edilirken, Tülin G.’nin yoğun bakımdan normal odaya alındığı öğrenildi.

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'KANAMAYI DURDURDUM'

Tülin G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ise tesadüfen kızı ve eşiyle birlikte olay yeri yakınındaki bir kafeteryada olan 2010 yılının Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun babası emekli pilot öğretmeni Oktay Aktuğlu çıktı. Aktuğlu, "Silah sesini doğru döndüğümüzde, 500 metre ileride bir adamın silahla ateş ettiğini ve bir kadının yere düştüğünü gördük. Daha sonra aracıma binip, kızım ve eşimle olay yerine intikal ettik. Hedefim silahlı kişiyi, aracımla çarpıp durdurmaktı. Daha sonra yaralının yanına gittim. Sol işaret parmağında, sağ omzunda yaralanma mevcuttu. Bir de yan tarafından vurulmuştu. Kanama olan omzuna avuç yanıyla baskı yaptım. Kanamayı durdurdum. Bir de onunla konuştum, gözleriyle yanıt vermesini söyledim. Duyduğumuz kadarıyla devlet hastanesindeki doktor kanamanın durduğundan memnun olmuş" dedi.

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'UYKULARIM KAÇTI'

Annesinin doğum gününü kutlamak için aynı cadde üzerindeki bir kafede olduklarını anlatan Seda Aktuğlu da yaşananları, polise yardımcı olmak için cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini söyledi. Seda Aktuğlu, babasının yaralı kadına müdahale ettiğini belirterek, "Annemin doğum gününü kutluyorduk. Çok güzel bir ortamdı. Tam çıkarken silah sesi duyduk. Bir baktım yerde yatan biri var. Olayı anlamaya çalışırken bir el daha sıktı. Babam ilk müdahaleyi hemen yaptı. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. ayatımda ilk defa kanımın çekildiğini hissettim. Değişik bir şok geçirdim. İnsan, insana nasıl kıyabilir? Sabah 6’ya kadar uyuyamadım. Evde sürekli bir titreme geldi. Kadın şok geçirmiş, donmuş durumdaydı" diye konuştu.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İrfan G.’nin eşi Tülin G.’yi tabancayla vurduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İrfan G. art arda ateş ettiği eşi yere yığıldıktan sonra aynı tabancayı kendi kafasına dayayıp, tetiğe basıyor. Ancak tabanca tutukluk yapıyor. İrfan G., intihar girişiminin ardından olay yerinden kaçıyor.

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