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Eşinin terk ettiği kadın, çocuklarıyla iş kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ (54), 2 oğlu ile birlikte bir toprak evin 30 metrekarelik odasında kurduğu atölyede, haftada bin çift iş eldiveni üretiyor.

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/ BİSMİL (Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ (54), 2 oğlu ile birlikte bir toprak evin 30 metrekarelik odasında kurduğu atölyede, haftada bin çift iş eldiveni üretiyor. 4 çocuk annesi, eldivenleri Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'deki müşterilerine satıyor.

Bismil'e bağlı Aralık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hanım Yüksekdağ, 15 yıl önce eşiyle birlikte iş eldiveni dikip, satmaya başladı. Ancak aynı dönemde eşi tarafından terk edildi. Çocuklarıyla yaşam mücadelesi vermeye başlayan Yüksekdağ, iş eldiveni üretimine devem etti. Çocuklarının da yardım ettiği Yüksekdağ, akrabalarına ait toprak evin 30 metrekarelik odasını atölyeye çevirdi. 2 dikiş makinesiyle haftada yaklaşık bin çift iş eldiveni diken Yüksekdağ, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, İzmir gibi şehirlere eldiven satmaya başladı. Kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını söyleyen Hanım Yüksekdağ'ın hayali, iş yerini büyütüp, teknolojiden faydalanılan bir atölyeye sahip olmak.

'BİZİ TERK ETTİKTEN SONRA İŞİ BIRAKMADIM'

Eşinin kendisini terk ettikten sonra çocuklarıyla bir başına kaldığını anlatan Yüksekdağ,"Eldiven dikim işine kocamla beraber başladık. Bizi terk ettikten sonra işi bırakmadım. Çocuklarımla beraber devam ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Diyarbakır, İstanbul, Denizli gibi illere gönderiyoruz. Günde 200 çift eldiven dikiyoruz. 2 dikiş bir de pres makinemiz var. İmkanımız olsa işimizi büyütüp, daha güzel bir yerde bu işe devam ederiz" dedi.

Hanım Yüksekdağ’ın büyük oğlu Çetin Yüksekdağ da annesiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Annemle birlikte ürettiğimiz eldivenleri Diyarbakır, İstanbul, Denizli gibi illere gönderiyoruz. İleride de bu işe devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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