Eşinin terk ettiği kadın, çocuklarıyla iş kurdu

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/ BİSMİL (Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce eşi tarafından terk edilen Hanım Yüksekdağ (54), 2 oğlu ile birlikte bir toprak evin 30 metrekarelik odasında kurduğu atölyede, haftada bin çift iş eldiveni üretiyor. 4 çocuk annesi, eldivenleri Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'deki müşterilerine satıyor.

Bismil'e bağlı Aralık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hanım Yüksekdağ, 15 yıl önce eşiyle birlikte iş eldiveni dikip, satmaya başladı. Ancak aynı dönemde eşi tarafından terk edildi. Çocuklarıyla yaşam mücadelesi vermeye başlayan Yüksekdağ, iş eldiveni üretimine devem etti. Çocuklarının da yardım ettiği Yüksekdağ, akrabalarına ait toprak evin 30 metrekarelik odasını atölyeye çevirdi. 2 dikiş makinesiyle haftada yaklaşık bin çift iş eldiveni diken Yüksekdağ, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, İzmir gibi şehirlere eldiven satmaya başladı. Kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını söyleyen Hanım Yüksekdağ'ın hayali, iş yerini büyütüp, teknolojiden faydalanılan bir atölyeye sahip olmak.