Eşinin tüfekle yaraladığı kadını, çelik tencere kurtardı

Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Asiye M. (41), iki bacağından yaraladı. Olayda saçmalardan bazıları ise Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI

Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti. Şüpheli Abdullah M.'nin olay yerinden kaçma anı ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

