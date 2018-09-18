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Eşinin uygunsuz anlarını sosyal medyadan canlı yayınlayan kocaya 9 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, evli oldukları dönemde, kendisini aldattığını düşündüğü S.Ö.'nün (32) uygunsuz anlarını sosyal paylaşım sitesi 'Scope'tan canlı yayınlayan İ.O.'nun (34) 9 yıla kadar hapsi istendi.  Erzurum'da yaşayan S.Ö.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, evli oldukları dönemde, kendisini aldattığını düşündüğü S.Ö.'nün (32) uygunsuz anlarını sosyal paylaşım sitesi 'Scope'tan canlı yayınlayan İ.O.'nun (34) 9 yıla kadar hapsi istendi.
Erzurum'da yaşayan S.Ö. adlı kadın, savcılığa başvurarak, boşandığı İ.O.'nun evli oldukları dönemde, uygunsuz anlarını sosyal paylaşım sitesi 'Scope'tan canlı yayınladığını söyledi. İ.O.'nun, yatak odasında yatarken ve uygun olmadığı sırada kendisini çekerek, canlı yayın yaptığını belirten S.Ö., cep telefonu numarasının da eski eşi tarafından sosyal medyadan paylaşıldığını kaydetti. S.Ö., eski eşi İ.O.'dan şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında inceleme yapan savcılık, S.Ö.'nün iddialarını doğrular nitelikle paylaşımlar ve yazışmalar olduğunu tespit etti. Savcılık tarafından savunması alınan İ.O., suçlamaları kabul etti. İ.O., "S.Ö. eski eşim olur. 'Scope' isimli canlı yayın sitesinde eşimin görüntülerini kendisinden habersiz yayınladım. Çamaşırlarını paylaştım. Cep telefonu numarasını da erkeklerin chat yaptığı sitelere dağıttım. Bunları, eşimin beni aldatması nedeniyle yaptım" dedi.
Soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı, S.Ö. hakkında 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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