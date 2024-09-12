Eşinin uygunsuz fotoğraflarıyla aileyi 'şantaj' yaptı! Karşılaşınca silahlar konuştu

10 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Bursa’da Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh (47) ile eşi N.Z.'yi (40) taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü aynı yaştaki Esat Çelik ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan Zıh ile Çelik, bir süre sonra kavga etmeye başladı. Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Esat Çelik'e 6 el ateş açtı. Çelik, kanlar içerisinde yere yığılırken, Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Ramazan Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

ÇELİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Jandarmada ifade veren Ramazan Zıh, aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürerek, suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Zıh, Çelik’in ölümüne üzerine gözaltında şunları söyledi:

‘‘Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti" dedi.

‘‘SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAĞINI SÖYLEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜM’’

Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını iddia eden Ramazan Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti" diye ifade etti.

Ramazan Zıh, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır