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Eşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz'ın (35) kendisi, eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Eşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamış

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz'ın (35) kendisi, eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ağır yaralanan Güllü Yılmaz'ın, alevler içerisinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden attığı belirtildi. Olay sırasında çiftin 2 çocuğunun ise markete ekmek almaya gittiği ifade edildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ergani ilçesi Azize Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2'NCİ KATTAN ATLADI
Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Güllü Yılmaz'ın, kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktığı belirtildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Can Yılmaz ile kızı Zeynep'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
2 KARDEŞ, EKMEK ALMAYA GİTMİŞ
Bu arada, Can Yılmaz'ın yaşları küçük diğer 2 çocuğunun olay öncesi ekmek almak için markete gittikleri belirtildi. Olayın ardından kardeşlerin polis ekiplerince koruma altına alındığı bildirildi.

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Eşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamışEşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamışEşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamışEşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamış

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