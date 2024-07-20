HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

20.07.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Havva Pınar D.'nin yaşadıklarını duyanlar kulaklarına inanamadı. Sigara içtiği için eşi tarafından ormana götürülüp elleri bağlanan ve ardından da beli kırılan talihsiz kadın korkusundan dışarı çıkamaz oldu. Cani kocasından boşanan kadın şikayet için gittiği karakolun çıkışında eski eşinin ise silahlı saldırısına uğradı.

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Sultangazi'de 24 yaşındaki Havva Pınar D., iddiaya göre ilişkileri boyunca şiddet gördüğü Oğuzhan K.'dan boşandı. Ancak Havva Pınar D. tehditler almaya devam ettiği eski eşinin silahlı saldırısına uğradığını da öne sürdü. Havva Pınar D., "Beni Şamlar Ormanı'na götürdü. Ellerimi arkadan bağladı. Beyzbol sopasıyla belimi kırdı. Beni o akşam hastaneye götürdü. Oradakilere ATV'den düştüğümü söyledi ama benim belime beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Aileme kardeşlerime tehdit mesajları attı. Boşandıktan sonra tehdit edildiğim için tekrardan bu kişinin yanına dönmek zorunda kaldım. En yakın zamanda hem çocuğumu almak istiyorum hem de o kişinin yakalamasını istiyorum. Herkese sesleniyorum kimse boyun eğmesin. Böyle kişiler korunmasın. Geçtiğimiz hafta şikayetçi olmak için karakola gittik. Karakoldan çıktıktan sonra karşıdan ateş açtı" dedi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KADIN1

EVİ TERK ETTİ, TEHDİTLE GERİ DÖNDÜ

Havva Pınar D. (24), yaklaşık 4 yıl önce Oğuzhan K. (27) ile tanışmış 2021 yılında da evlenmişti. İddiaya göre Havva Pınar D., ilişkileri ve 8 ay süren evliliği boyunca Oğuzhan K.'dan şiddet gördü. Birçok kez evi terkeden Havva Pınar D., tehdit sonucu eve geri döndü. Havva Pınar D., şiddetin boyutunun giderek artması üzerine boşanma kararı aldı. Boşanmalarına rağmen Oğuzhan K.'nın tehditleri bitmedi. İddiaya göre, geçen yıl Oğuzhan K., Havva Pınar D.'nin abisini silahla yaraladıktan sonra yine tehditlere devam etti.

KARAKOLDAN ÇIKTI, SALDIRIYA UĞRADI

Oğuzhan K., son olarak ise geçtiğimiz hafta karakoldan çıkıp eve gitmeye çalışan Havva Pınar D. ve ailesine silahlı saldırıda bulundu. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, saldırgan eski eş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Oğuzhan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

K1

SİGARA İÇEN EŞİNİN BELİNİ KIRDI

Yaşananları anlatan Havva Pınar D., "Ben önceden sigara kullanıyordum. Sigara içmemi istemiyordu. Onun yanında değilken evdeyken içiyordum. Bir gün üzerimde sigara kokusu aldı. Sigara kokusunu alınca beni Şamlar Ormanı'na götürdü. Ellerimi arkadan bağladı. Beyzbol sopasıyla belimi kırdı. Beni o akşam hastaneye götürdü. Oradakilere ATV'den düştüğümü söyledi ama benim belime beyzbol sopasıyla defalarca vurdu.

"HİÇBİR KADIN BUNU HAK ETMİYOR"

Aileme kardeşlerime tehdit mesajları attı. Boşandıktan sonra tehdit edildiğim için tekrardan bu kişinin yanına dönmek zorunda kaldım. Şiddet ve küfür devam ettiği için ben tekrardan ailemin yanına döndüm. Döndükten uzun bir süre sonra abim silahla vuruldu. Abimi vurduktan sonra bu kez beni erkek kardeşimle tehdit etmeye başladı. Ayrıca beni de öldürmekle tehdit ediyor. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Hiç sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz. Sesimizi duyulmasını istiyoruz. Bu kişilerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyorum" dedi

K2

"KİMSE BOYUN EĞMESİN"

Çocuğunu göremediğini belirten Havva Pınar D., "İki yaşındaki çocuğumla sınanıyorum. Çocuğumu hiçbir şekilde göstermiyor bana. Yaklaşık dört haftadır çocuğumun sesini duymadım. Ne durumdadır bilmiyorum. En yakın zamanda hem çocuğumu almak istiyorum hem de o kişinin yakalamasını istiyorum. Buradan da herkese sesleniyorum kimse boyun eğmesin. Böyle kişiler korunmasın burada olan kadın ve çocuklara oluyor. Bir an önce yakalanmasını ve çocuğuma ulaşmayı istiyorum.

K3

"DIŞARI ÇIKAMIYORUM, KORKUYORUM"

En son geçtiğimiz hafta şikayetçi olmak için karakola gittik. Karakola giderken beni sürekli arıyordu. Annem ifadesini verdi. Karakoldan çıktıktan sonra karşımızdan geçti. Daha sonra karşıdan ateş açtı. Oradan geçerken beni aramıştı zaten ve beni öldüreceğini söylemişti. 'Bu yaptıkların yanına kar kalmayacak. Elini kolunu sallaya sallaya gezemeyeceksin' demişti. Ama o elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Devletten şunu istiyorum. Bu kişinin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini istemiyorum. Ben bu konuşmayı yaparken bile tedirginim. Dışarı çıkamıyorum korkuyorum" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Önce silahla vurdu sonra kafasını tekmeledi! Önce silahla vurdu sonra kafasını tekmeledi!
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi sigara kadın saldırı
En Çok Okunan Haberler
Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

KKTC’de dikkat çeken görüntü! Erdoğan ile Özgür Özel...

KKTC’de dikkat çeken görüntü! Erdoğan ile Özgür Özel...

Araç sahipleri dikkat! O parayı ödemeyin: Tüketici Konfederasyonu Başkanı uyardı

Araç sahipleri dikkat! O parayı ödemeyin: Tüketici Konfederasyonu Başkanı uyardı

Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi!

Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi!

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi veda mektubu bıraktı!

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi veda mektubu bıraktı!

Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

Kliması bozuk otelde Rus turiste yeni oda verilince Türk müşteri çareyi böyle buldu! Sosyal medya onu konuştu, istediğine kavuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.