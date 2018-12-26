HABER

Eşinin üzerine kaynar su döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktüğü Saadet G.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktüğü Saadet G. (45), yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2236 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Saadet G. ve henüz ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca, sobanın üzerine bulunan kaynar suyu Saadet G.'nin üzerine döküp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Saadet G., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis, eşinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Sazlıkta erkek cesedi bulunduSazlıkta erkek cesedi bulundu
Otomobil, refüje çarpıp devrildi: 1 yaralıOtomobil, refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.