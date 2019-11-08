Eşinin üzerine mermi yağdıran sanık hakim karşısına çıktı

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu 33 yıllık eşini önce 6 kurşun ile yaralayan, ardından yaralı eşinin kaldırıldığı hastaneye silah ile girmeye çalışan Hasan Cora’nın (53) yargılanmasına başlandı. Sanık duruşmada dosyanın tamamının kendisine ulaşmadığını söyleyerek savunma yapmadı.

İstanbul Bahçelievler’de 33 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Gül Cora(48), 5 Haziran 2019’da sokak ortasında 6 kurşun ile eşi Hasan Cora(53) tarafından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hasan Cora, 2 gün sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan eşinin yanına silah ile girmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Hasan Cora bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmadan önce Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi temsilcileri Ayşe Gül Cora’nın davasının takipçisi olacaklarını söyledi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Cora ile müşteki Ayşe Gül Cora ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Cora kendisine dosyanın tamamının gelmediğini söyleyerek tüm evrakları inceleyip, avukatı ile görüşüp savunma yapmak istediğini söyledi. Hasan Cora ardından rahatsız olduğunu söyleyerek duruşma salonundan çıkmak istedi. Mahkeme başkanı sanığın bu talebini reddetti.

“Kardeşlerimi ve kızlarımızı vuracağı yönünde tehditlerde bulunduğu için boşanamadım”

Duruşmada beyanda bulunması için söz verilen Ayşe Gül Cora, daha önce öğrenci yurtları ve marketlerinin olduğunu söyleyerek “Sanık işlerini takip etmedi. Rahatsızım diyerek beni gönderiyordu. Bu sebeple iflas etti. İflas ettikten sonra kendisini dışlamışız gibi bir tavır takındı. Yanımızda çalışan bir bayan ile beni aldattı. Aldatma olayından sonra ayrılmak istediğimi söyledim ama bana kardeşlerimi ve kızlarımızı vuracağı yönünde tehditlerde bulunduğu için boşanma davası açamadım” dedi.

“Sırtımdan ateş ederek beni vurdu”

Olay tarihinde arkadaşı Ebru M. ile konuştuğu sırada arkasından gelen birisinin kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini belirten müşteki Ayşe Gül Cora “Döndüğümde sanığı gördüm. Konuşmak istemediğimi söyledim. Bu sırada arkamı döndüğümde sırtımdan ateş ederek beni vurdu. Cenin vaziyetindeyken 4 el daha ateş etti. Ben imdat diye bağırdım ama elinde silah bulunduğu için korkudan çevredekiler yardım edemedi. Sonra hastaneye kaldırılmışım. Yoğun bakımdayken kızlarım sanığın yakalandığını söylediler” şeklinde konuştu.

“Cezaevinden çıkmasını istemiyorum”

Sanığın daha önce müşterek kızlarının kafalarını birbirine vurup telefondan kendisine bağırma sesini dinlettiğini söyleyen müşteki Cora, “Bir başka zamanda babamın boynuna bıçak dayamış ve kardeşimin arabasına benzin döküp yakmış. Bu 2 olay dava konusu oldu. Bir gün de beni balkondan atmaya çalıştı. Sanıktan şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Kayınvalidem kızlarıma sanığın yarım bıraktığı işi tamamlayacağını söylüyor” dedi.

“Ablam ile benim kafama vurup anneme bizim çığlıklarımızı dinletti”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık ve müştekinin müşterek çocuğu Buse Cora ise “Babam çok huysuz sürekli bize kızıp bağıran bir yapıda bu yüzden sürekli tetikteyiz. Dükkanımızda çalışan bir kadınla 10 yıllık ilişkisi olduğundan annemi haberdar ettik. Bize tavır takınmaya başladı. Ablama kinlendi. Anneannemin evindeyken hepimizin üzerine benzin döktü. Ablam ile benim kafama vurup anneme bizim çığlıklarımızı dinletti. 18 yaşıma girdiğim günden beri sürekli benim adıma işyerleri açtı. Evrak hazırlayıp önüme getirdi. Ben bu yaşımda trilyonluk borca girdim” dedi.

Sanık ve müştekinin diğer kızları tanık Ece Semra Kökgül ise babalarının kız kardeşi ile kendisinin telefonunu ellerinden alarak sattığını ve bu para ile silah aldığını söyleyerek “Biz 18 yaşımıza bastığımızda babam önümüze bir kağıt getiriyor bunu imzalayın diyordu. İmzalamazsam problem çıkarıyordu” dedi.

Mahkeme tanıkların beyanın ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Hasan Cora’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede Hasan Cora’nın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 3 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.

