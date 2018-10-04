Eşinin üzerine tuz ruhu döken sanığa 1 yıl 6 ay ceza

Bakanlık avukatı Boz da dosya kapsamına göre sanığın olay tarihinde eşine asit dökmek ve silah kabzası ile kafasına vurmak suretiyle eylemini gerçekleştirdiğini belirterek, bunun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Memiş Üren ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve müşteki Çiler Üren'in avukatı Ali Furkan Tatlı katıldı.

İSTANBUL(AA) - Sarıyer'de boşanma aşamasında olduğu eşi Çiler Üren'in yüzüne halk arasında tuz ruhu olarak bilinen "hidroklorik asit" atıp silah kabzasıyla yaraladığı iddiasıyla 23,5 yıla kadar hapsi istenen sanık Memiş Üren, 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Avukat Boz, sanığın mağduru tehdit ettiğini savunarak, "Yanlarında çocuğu olmasına rağmen bu eylemi gerçekleştirmiştir. Tüm bu sebeplerle sanığın eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Müşteki Çiler Üren'in avukatı Tatlı da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, mağdurun hayati bölgelerine yönelik eylemin söz konusu olduğunu, eşe karşı kasten öldürme yönünde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

- "Çamaşır suyu olan şişeyi fırlattım"

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Üren, "Asitten bahsediliyor. Ben oraya oğlumu almaya gitmiştim. Çamaşır suyuyla aracı temizlerken geldiler. Boşanma davasını ben kendim açmıştım. O anki öfkeyle içinde çamaşır suyu olan şişeyi fırlattım. Silah da kurusıkıdır. Kendimi korumak amacıyla silahı yanımda taşıyordum. Öldürme kastım olsaydı basit bir bıçakla gidebilirdim oraya. Amacım 2 medeni insan gibi ayrılmaktı." ifadelerini kullandı.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı, "eşe karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırdı.