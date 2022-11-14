Eşinin 'varlıklı' diye tanıştırdığı adamla birlikte yaşamaya başladı! Kendini böyle savundu: "Kocam Yusuf beni zorla..."

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Fatma ve Erdoğan, anlattıklarıyla izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı. Resmi nikahlı olarak Yusuf'la evli olan Fatma, Erdoğan'la beraber olduğunu ve 2 çocukları bulunduğunu ancak çocuklarına kimlik çıkartamadığını ve boşanamadığı için programa geldiğini söyledi. Erdoğan ve Fatma'nın tanışma hikayesindeki Yusuf detayı izleyenlerin ağzını açık bırakırken Fatma, eşi Yusuf'un kendisini zorla Erdoğan'ın evine götürdüğünü de anlattı. İşte son birkaç yılda yaşadıkları başta Esra Erol olmak üzere herkesi şaşkına çeviren Erdoğan, Fatma ve Yusuf'un geçmişine dair detaylar...

FATMA, ERDOĞAN'LA NASIL TANIŞTIKLARINI BÖYLE ANLATTI: YUSUF BENİ GÖTÜRDÜ, BEN BİLMİYORDUM

Erdoğan, dini nikahlı eşi Fatma ile beraber stüdyodaydı. Fatma, çocuklarının kimliği için programa başvurduğunu söyledi ve resmi nikahlı eşi Yusuf'un bir an önce kendisinden ayrılmasını istediğini söyledi. Çocuklarının kimliğinin olmadığını ifade eden Fatma, eşi kendisinden ayrılmadığı için çocukların kimliksiz olduğunu belirtti. Resmi evliliğinde kısa süre eşiyle yaşayan ve devamında Erdoğan'la yaşayan Fatma, Erdoğan'la nasıl tanıştıkları sorusuna ise "Yusuf beni evine götürdü, ben bilmiyordum" yanıtını verdi.

"'BEKAR ADAMIM, BENİ BİR DAHA ÇAĞIRMAYIN' DEDİM"

Erdoğan ise daha önceden Yusuf'la tanıştığını söyledi. Bir gün Yusuf'un kendisini aradığını, evine davet ettiğini ve gelirken mangallık tavuk ve hamile eşi için tatlı almasını istediğini söyledi. Eve gittiğinde evde sadece karı koca Fatma ve Yusuf'un olduğunu söyleyen Erdoğan, evin içinin çok kötü olduğunu belirtti. Sonrasında yemekler yendikten sonra gitmek üzereyken Erdoğan, Yusuf'a bekar bir adam olduğunu ve bu nedenle bir daha kendisini eve çağırmamasını istediğini anlattı.

"ERDOĞAN'I İYİ VE VARLIKLI BİRİ OLARAK ANLATTI"

Fatma ise o gün eşinin Erdoğan'ı kendisine iyi ve varlıklı biri olarak tarif ettiğini aktardı. Görüşmeden sonra Yusuf'un kendisini aradığını söyleyen Erdoğan, Yusuf'un tek yaşadığı evine gelmek istediğini söylediğini belirtti. Bekar olduğu için laf eden olur diye "Gelme" yanıtını verdiğini aktaran Erdoğan, nihayetinde Fatma ve Yusuf'un Erdoğan'ın evine geldiğini söyledi. Fatma ise eşinin kendisine "Beraber gidelim" dediğini söyleyerek kendisi istemese de "Aldı, Erdoğan'ın evine götürdü beni" diyerek zorla götürdüğünü anlattı. O günü anlatan Fatma "Beni götürdü, ben gitmem desem de illa götürdü. Hem gidelim hem de para isteyelim dedi. Kendi söyleyemedi bana söyletti. Ben de Erdoğan'a 'Bize para verir misin?' dedim. O da 'Kimlik fotokopisini çekip getirsin, vereyim' dedi. Erdoğan da çay demlemiş, 'Çay için de öyle gidin bari' dedi. Borcu vermedi, 'Ben çocuklarıma gönderiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

EŞİ YUSUF TARAFINDAN DARBEDİLEN FATMA: ERDOĞAN GELİP BENİ KURTARDI

Erdoğan ise Yusuf'un parayı geri vermeyeceğini bildiği için bu isteği reddettiğini, borcunun kayıtlı olması için kimlik fotokopisi istediğini, onun haricinde çocuklarının rızkını ona veremeyeceğini söylediğini anlattı. Sonra karı kocanın sinirlenip evden gittiğini söyledi. Fatma ise Erdoğan borcu vermediği için eşi Yusuf'un kendisini darbettiğini ifade etti. Fatma, Erdoğan'ı arayıp "Gel beni kurtar, dövüyor" dediğini söyledi ve "Beni gelip kurtardı." dedi. Darp sonrası Erdoğan'ın kendisini polise götürdüğünü anlattı.

2 YILDIR BERABERLER VE 2 ÇOCUKLARI VAR

Kümes gibi bir yerde yaşadığını ve çevresinde yardım isteyebileceği kimsenin olmadığını söyleyen Fatma, "Hiçbir şey yoktu ki oralarda" dedi. Ardından darp raporu alındıktan sonra da Erdoğan'ın yanına geldiğini belirtti.

Erdoğan ise Fatma'nın birkaç defa evine geldiğini, biraderinin de evli barklı bir kadın olduğu için onu kovduğunu söyledi. Birader "Boşan da gel" demiş diyen Erdoğan, sonrasında Fatma'nın ilk başta yanında misafir olarak kaldığını ifade etti. Sonrasındaki yaşananlarla 2 yıldır Fatma'yla beraber olduklarını söyleyen Erdoğan, biri 1 yaşında, diğeri 20 günlük 2 çocukları olduğunu aktardı. Çocuklarının kimlikleri olmadığını dile getiren Fatma ve Erdoğan, bunun sebebinin de Fatma'nın resmi nikahlı, evli olması ve boşanamaması olduğunu belirtti.