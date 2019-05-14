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Eşinin vücuduna sardığı esrarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

ADANA'da polis kontrolünde üzerleri aranan şüphelilerden Zeynep K.'nin (34) vücuduna sarılı 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Eşinin vücuduna sardığı esrarla yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis kontrolünde üzerleri aranan şüphelilerden Zeynep K.'nin (34) vücuduna sarılı 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Zeynep K., esrarı Ramazan K.'nin (35) sardığını söyledi. Şüpheliler sağlık kontrolüne, 5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araç içindeki Zeynep K., eşi Ramazan K. ve Serdar Ş.'nin tedirgin hareketleri dikkat çekince polis, detaylı arama yaptı. Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, üst aramasında Zeynep G.'nin vücuduna sarılmış 7 paket içinde toplam 2 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Yakalanmak için üzerine bol kıyafetler giden Zeynep K., eşi Ramazan K. ve Serdar Ş. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularında ise yol kontrolü sırasında dikkat çekmemek için aile görüntüsü verdiklerini, doğu illerinden getirdikleri esrarı burada piyasaya süreceklerini söyledi. Ayrıca Zeynep K. esrarları vücuduna kocasının gizlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zeynep K., eşi Ramazan K. yanlarında 5 yaşındaki erkek çocuklarıyla birlikte sağlık kontrolüne getirildi. Eliyle çocuğunun yüzünü kapatan Zeynep K., Ramazan K. ve Serdar Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K. ve Serdar Ş. tutuklandı. Zeynep K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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