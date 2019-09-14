HABER

Eşinin vurduğu yazarın bacağı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

 YOZGAT'ta anlaşamadığı eşi Mustafa Köse'ye boşanma davası açarak Manisa'ye gelen yazar Sibel Köse (34), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu.

Eşinin vurduğu yazarın bacağı kesildi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- YOZGAT'ta anlaşamadığı eşi Mustafa Köse'ye boşanma davası açarak Manisa'ye gelen yazar Sibel Köse (34), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Sibel Köse, olayın ardından tutuklanan eşine en ağır cezanın verilmesini istedi.
Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Temmuz günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk ett. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. 2 hafta sonra Mustafa Köse de Manisa'ya geldi ve eşini takibe aldı. Bir yandan tehditlerini sürdüren koca, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı.
TÜFEKLE VURDU
Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı.
BACAĞI KESİLDİ
Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkında 'tehdit', 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine henüz başlanmadı.
OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE DE REHİN ALINMIŞ
Sibel Köse, 12 yıllık evlliği boyunca hep tehdit altında yaşadığını, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Boşanma davası açtım. Ancak, eşimin tehditleri bitmedi. Çareyi çocuklarımı alıp, memleketimi ve evimi terk etmekte buldum. Yozgat, küçük bir yer, göz önünde bulunmak istemedim. Kendi arkadaş çevremin yanında olmayı uygun gördüm. Manisa'ya yerleşmeyi tercih ettim. Beni burada da bulup, tehditlerine devam etti. Olaydan beş gün önce, kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadışımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen herşeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı.Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı. Sonrasında da parkta beni bulup, yaraladı. Bacağımdan oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."
HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİ
Yaşadıklarının şokunun atlatmaya çalışırken bir yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten Sibel Köse, hayırseverlerden yardım istedi. Engelli raporu almak için sürecin devam ettiğini ifade eden Köse, "Maddi gelirim yok. Şu an oturduğum evin kirası bin lira. Acil tekerlekli saldalyeye ihtiyacım var. Maddi, manevi mağdur durumdayım. Çalışacak durumda değilim. Hayırseverlerimizden benden desteklerini esirgememelerini bekliyorum" dedi.
Sibel Köse'nin 'Kaderim Sürgün', 'Katilim Sensin' ve 'Adalet İstiyorum'un da aralarında bulunduğu polisiye, aşk ve drama türü 5 kitabı bulunuyor.

FOTOĞRAF

Eşinin vurduğu yazarın bacağı kesildiEşinin vurduğu yazarın bacağı kesildiEşinin vurduğu yazarın bacağı kesildiEşinin vurduğu yazarın bacağı kesildi

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Maltepe'de kaza sonrası otomobil alev alev yandıMaltepe'de kaza sonrası otomobil alev alev yandı
THY kabin memurlarından "İyilik" hareketi THY kabin memurlarından "İyilik" hareketi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.