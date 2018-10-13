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Eşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye giren ve 3 yaşındaki çocuğunun eşinin yanında olduğunu unutup kendisiyle geldiğini sanan baba, otomobiline döndüğünde büyük panik yaşadı.

Eşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye giren ve 3 yaşındaki çocuğunun eşinin yanında olduğunu unutup kendisiyle geldiğini sanan baba, otomobiline döndüğünde büyük panik yaşadı. Adı öğrenilemeyen kişi, eşini arayıp, çocuğunun yanında olduğunu öğrenince rahatladı.
Olay, Çamdibi semtindeki Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. Çıkışta otomobiline gelen baba, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutunca büyük panik yaşadı. Çocuğunun otomobilden kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başlayan baba, "Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya" diyerek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin yanında eşini telefonla arayan vatandaş, eşinin, çocuğun kendisinin yanında olduğunu söylemesiyle rahat bir nefes aldı. Polisler de olay yerinden ayrıldı.

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Eşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandıEşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandıEşinin yanında olduğunu unuttuğu çocuğunun kaçırıldığını sandı

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