Eşinin yerine aday gösterildi

İZMİR (AA) - CHP tarafından İzmir'in Balçova ilçesinde adaylığı düşürülen mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya, eşiyle birlikte demokrasi mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Çalkaya, adaylığının düşürülmesi süreci öncesi eşiyle birlikte seçim çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Fatma Çalkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir haftadır demokrasi açısından akıl almaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. Milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olanın CHP'nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye'ye baharı getirmeye kararlıyız."

Bu süreçte kendilerine destek olan vatandaşlara ve kendisini adaylığa layık gören parti yöneticilerine teşekkür eden Çalkaya, bu desteği boşa çıkarmayacağını bildirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yaptığı açıklamada, Fatma Çalkaya'nın sadece Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi olması sıfatıyla değil, örgütün içinden gelen bir isim olması ve partinin kadın aday belirleme konusundaki hassasiyetinin bir sonucu olarak başkanlığa aday gösterildiğini ifade etti.

YSK, mevcut ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı yönünde karar almış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da adaylarının Fatma Çalkaya olduğunu açıklamıştı.

