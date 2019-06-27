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Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü.

Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.
Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir’e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

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