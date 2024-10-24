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  4. Eşinin yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almaya gitmişti... Hain terör saldırısına kurban gitti! Teröristler lösemiyi yeni atlatan kızı annesiz bıraktı

Eşinin yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almaya gitmişti... Hain terör saldırısına kurban gitti! Teröristler lösemiyi yeni atlatan kızı annesiz bıraktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 14:59
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TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşinin 14. evlilik yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye gitmişti. 8 yaşındaki lösemi hastası kızı yeni iyileşmişken, Ekici'ninnin kaybı aileyi derinden sarstı.

Eşinin yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almaya gitmişti... Hain terör saldırısına kurban gitti! Teröristler lösemiyi yeni atlatan kızı annesiz bıraktı

Evlilik yıl dönümleri için eşinin kendisine gönderdiği çiçeği almaya inmişti Zahide Güçlü Ekici. Acılı ailenin mutluluğu yarım kaldı. Dün TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına kurban giden makine mühendisi Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu.

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KIZI LÖSEMİYİ YENİ ATLATMIŞ

TUSAŞ'ta pek çok görevde yer alan Ekici'nin 2021 yılında lösemi hastalığına yakalanan 8 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. Şehit annenin kızı hastalığı yeni atlatmıştı. Ekici, lösemi hastası kızı ve birçok çocuğa da ümit ışığı olmuştu.

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TAZİYESİ OTURDUĞU BİNANIN ÖNÜNE GİTTİ

Şehit olan Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Türk bayrağı asılan binanın girişine ise Ekici'nin dün saldırı sırasında ayağında bulunan botları konuldu. Ekici ailesi binanın önünde taziyeleri kabul etti.

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İŞ ARKADAŞI KONUŞTU

Ekici'nin ailesine taziyede bulunan bir iş arkadaşı, "Kendisi lider mühendis olarak görev yapıyordu. Dün bize evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi sabah. Çok güzel giyinmişti, elbisesi ve topuklu ayakkabısı vardı. 'Eşi çiçek yolladı' diye haber gelince, hepimizden su siparişi aldı. Kızı 2021'de kansere yakalandı. Ama iyileşmişti, uzun bir tedavi süreci oldu. O süreçte yarım gün geliyordu. Sonra yeniden tam güne geçti. Kanserli çocuklara yardımcı oluyordu. Eskiden eşi de TUSAŞ'ta çalışıyordu, şimdi özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. 5 dakika geç gitseydi böyle olmayacaktı belki de. Olay olduğunda herkes birbirinden haber almaya çalışıyordu. Bir tek Zahide yoktu. Önce telefonu çalıyordu açmıyordu. Sonra araya araya kapatmışız telefonu, şarjı bitmiş. Zahide çok başarılı ve güçlü bir kadındı. Birlikte birçok projede yer aldık. GÖKBEY helikopterinin imalatında yer almıştı" dedi.

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KIZI ACI KAYBINI PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ÖĞRENDİ

Zahide Güçlü Ekici'nin ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü de "Melek gibi bir insandı. Çok yardımseverdi. Kızı lösemiyle savaştı, şimdi süreci takip ediliyor. Annesinin vefat ettiğini öğrendi psikolog eşliğinde. Melek gibi, hayırsever, yardımsever bir insandı. Tanıdığı tanımadığı herkese yardım eder, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışırdı. Vatanına çok bağlıydı, çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı. Yaptığı işten gurur duyuyordu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
lösemi terör saldırısı TUSAŞ
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