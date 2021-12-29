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Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı! "O gün öldüğümü hissettim"

29.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dini nikahlı eşi tarafından otele bir erkekle girdiği iddiasıyla yüzünden bıçakla yaralanan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Sara B., “Serkan beni takip ettiği için otele girdim ve tektim. O gün öldüğümü hissettim. Ben yaşadığıma inanamadım. Böyle bir şey beklemezdim” dedi. Zanlının kendisini bıçakladıktan sonra başında beklediğini anlatan kadın, “Ben o adamdan kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.

Eşinin yüzünü bıçakladığı kadın, dehşet anlarını anlattı! "O gün öldüğümü hissettim"

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Aralık saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T. (41) 10 yıl önce Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu Sara B. (25) ile 3 yıl önce dini nikahla evlendi.

Genç kadın, sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek 6 ay önce Serkan T.’yi terk etti. Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyip Sera B.’yi sürekli takip etmeye başladı. Çiftin, 5 ay önce de Berat ismini verdikleri bir evlatları dünyaya geldi. Minik Berat, doğduktan sonra 1 ay annesinin yanında kaldı ancak daha sonra Serkan T.’nin annesi Naciye, iddiaya göre torununu annesinden aldı ve bir daha da göstermedi.

Evladını görmek için her yolu deneyen genç kadına ise T. ailesi tarafından, ‘Barışmazsan evladını göremezsin’ şartı koşuldu. Barışmayı kabul etmeyen Sara B., geçen gün çalıştığı kafeden çıkıp evine giderken Serkan T. tarafından takip edildiğini fark edip bir otele girdi.

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"BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ"

O sırada ise Serkan T., eşinin arkasından otele girip demir sopayla saldırdı. Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden koca, ardından da eşinin yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadının yardımına koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında da bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Sara B. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"BAŞKA BİR ERKEKLE GÖRDÜM"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.’nin ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonra da otele girdiklerini görüp yanına gittim” dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"ALKOL ALIP UYUŞTURUCU KULLANIYOR"

Sara B., yaşadığı korku dolu anları anlattı. Genç kadın, otele takip edildiği için girdiğini, yanında bir erkeğin olmadığını söyledi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Sara B., “Ben işten çıktıktan sonra eve giderken bir baktım ki Serkan beni takip ediyordu. Korktuğum için eve gidemedim. Daha güvenli bir yer olduğu için otele geçtim. Ben otele tek girdim, yanımda bir adam da yoktu. O iddiayı da kabul etmiyorum. Yalan söyledi. Benimle barışmak istiyor ama ben sürekli ayrılmak istiyorum. Çok kötü bir adam, sürekli alkol alıp, uyuşturucu kullanıyor. Sürekli fiziksel şiddet vardı. Bir işi de yok, çalışmıyor ve benim paramı harcıyor. Evi ben geçindiriyordum” diye konuştu.

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"ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORLAR"

Çocuğunu da göremediğini öne süren Sara B., “Bir çocuğum var ve onu göremiyorum, göstermiyorlar. Şuan Serkan’ın annesinin yanında. Ben çocuğumu görmek istedim ama göstermiyorlar. Görmek istersem tekrar barışmam gerektiğini söylediler” dedi.

"YAŞADIĞIMA İNANAMADIM"

Olay gecesini de anlatan Sara B., “Ben o adamdan kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim. Ben öyle bir şey beklemiyordum. O gün öldüğümü hissettim. Ben yaşadığıma inanamadım. Böyle bir şey beklemezdim. Kafamda, burnumda, yüzümde ve kolumda kesikler var. Sırtımda da bıçak izleri var” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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