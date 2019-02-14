Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer için yılın en özel günlerinden biri bugün. Her sevgili için kendi başlangıç tarihi en önemlisidir ama 14 Şubat tüm sevgililer için ortak bir özel gündür. Bugün çiftler için ilişkilerini kutlama ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini ifade etmek için özel bir gün. Geçmişi Roma imparatorluğuna dayanan Sevgililer Günü günümüzde tüm dünyaya yayılmış durumda. Siz de sevdiğiniz kişiyi bugün gülümsetmek, ona olan duygularınızı farklı bir şekilde ifade etmek isterseniz haberimizdeki Sevgililer Günü mesajları derlemesinden faydalanabilirsiniz. İşte Sevgililer Günü'nü başlatan olayın tarihi ve en güzel Sevgililer Günü mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN SIRRI

14 Şubat Sevgiler Günü‘nün ilk ortaya çıkışı Roma İmparatorluğu zamanına kadar uzanmaktadır. Eski Roma’da 14 Şubat, halk için büyük önem taşıyordu. 14 Şubat günü, Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno’ya duyulan saygıdan dolayı tatil günüydü. Ayrıca Juno, Romalılar tarafından erkeklik ve kadınlık tanrıçası olarak da bilinmekteydi.